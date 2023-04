Comerciante está há três semanas sem energia elétrica no Mutuá

Um morador e comerciante do bairro do Mutuá, em São Gonçalo, afirma estar há três semanas sem receber energia em seu estabelecimento. O problema se arrastaria desde o dia 17 de março e o gonçalense já não sabe mais a quem recorrer.

Segundo Adelino Góes, dono do comércio localizado na Avenida Dezoito do Forte há 22 anos, já teriam sido feitas diversas solicitações pelo canal da Enel, concessionária fornecedora de energia do município, mas até agora sua situação não foi resolvida.

"A luz da minha casa voltou esta madrugada, mas na loja continuo sem. A força que eles instalaram não atende à necessidade, as luzes ficam intermitentes e os equipamento não funcionam", conta o empresário.

Adelino diz que a equipe da concessionária foi ao local, localizado na esquina de importantes avenidas da cidade, mas os funcionários alegam falta de material ou outros motivos e não consertam o problema.

"Quando eles aparecem com o carro certo para executar o serviço, não trazem o material. Na maioria das vezes, eles vêm com carro pequeno, o que impossibilita realizar o conserto", revela.

O SÃO GONÇALO procurou a concessionária Enel para questionar sobre o restabelecimento de energia do cliente. A empresa informou que uma equipe esteve no local mencionado, no bairro Mutuá, na madrugada desta quinta-feira (6) e restabeleceu o fornecimento de energia para a cliente.

"A distribuidora acrescenta ainda que a falha ocorreu devido a um problema na conexão da cliente à rede", disse em nota.

O cliente, no entanto, informou que apenas sua casa está com a energia restabelecida.

* Em atualização