Homem que ameaçou a irmã é preso em São Gonçalo

Ele foi capturado após monitoramento do Setor de Inteligência da unidade. - Foto: Divulgação

Ele foi capturado após monitoramento do Setor de Inteligência da unidade. - Foto: Divulgação

Policiais civis da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São Gonçalo prenderam, nesta terça-feira (04/04), um homem acusado de ameaça. Ele foi capturado após monitoramento do Setor de Inteligência da unidade.

Na delegacia, a vítima relatou que em fevereiro do ano passado, recebeu ameaças por parte do acusado, que é seu irmão. Segundo ela, ele teria matado seu outro irmão, cinco anos atrás, e ela teria sido testemunha do crime.