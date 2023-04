Enel encontra furto de energia em parque de divisão em Itaboraí

A Enel Distribuição Rio encontrou furto de energia elétrica em um depósito de bebida de Macaé e num parque de diversões de Itaboraí durante operações realizadas ontem (5), com o apoio da Polícia Civil e de peritos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli. Nos dois locais, as equipes constataram ligações diretas na rede da Enel sem passar por aparelhos de medição. No depósito de bebidas, a ligação direta abastecia também duas lojas ao lado do estabelecimento. Os responsáveis pelas empresas foram presos em flagrante por agentes da polícia e liberados após pagamento de fiança.

Além de ser crime, o furto de energia afeta diretamente a qualidade do serviço prestado pela distribuidora e põe em risco a população, principalmente as pessoas que manipulam a rede elétrica. As ligações irregulares podem causar curtos-circuitos e sobrecarga na rede elétrica, ocasionando interrupção no fornecimento de energia.

Para conscientizar a população sobre o perigo do furto de energia, a Enel Distribuição Rio realiza, além dos operativos, diversos projetos sociais em comunidades, com informações sobre o uso eficiente de energia elétrica, programas para geração de emprego e renda e revisão gratuita de instalações elétricas de consumidores com menor poder aquisitivo.

Os clientes que quiserem denunciar o furto de energia devem acessar https://www.enel.com.br/ ou o aplicativo Enel Rio. Não é necessário se identificar.