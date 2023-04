Guarda Municipal resgata cobra em suspensão de carro em Inoã

Guardas municipais do Grupamento Especial de Defesa Ambiental de Maricá (Gedam) resgataram uma cobra da espécie jiboia enrolada na suspensão de um carro, na manhã desta quinta-feira (06), na Rua Doutor João Gomes, em Inoã.

Os agentes foram acionados por moradores, por meio do Centro de Operações de Segurança (Ciosp), que ao chegarem no local, encontraram a serpente de aproximadamente 1,5 metros enrolada na suspensão do veículo. O carro precisou ser suspenso para retirada da cobra.

A cobra foi capturada sem ferimento e devolvida ao seu habitat natural em uma área de mata.

Orientação para a população

A Guarda Municipal orienta a população a acionar a patrulha ambiental por meio dos telefones 153 ou (21) 98609-1516 (Disque-Seop), que funcionam 24 horas, em caso de flagrante de animais silvestres em área urbana da cidade ou em qualquer situação de risco fora do seu habitat. A recomendação é que a pessoa não tente resgatar, mexer ou afugentar esses animais, para que o resgate seja feito de maneira segura para os bichos, agentes e moradores.