Maricá monta esquema de trânsito para as procissões da Semana Santa

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Trânsito e Engenharia Viária (Sectran), vai promover alterações no trânsito da região central da cidade na sexta-feira (07/04) e no sábado (08/04), em razão das atividades desenvolvidas pela Igreja Nossa Senhora do Amparo na celebração da Semana Santa.

Na sexta-feira santa (07/04), a concentração da procissão do Encontro de Nossa Senhora das Dores terá início às 8h no Convento de Nossa Senhora do Bom Conselho. De lá, os fiéis seguirão pela Rua Domício da Gama, passando pela Rua Clímaco Pereira, Praça da Bandeira e Rua Nossa Senhora do Amparo em direção à Igreja Matriz. Também a partir das 8h, acontece a procissão de Nosso Senhor dos Passos na Capela de São Pedro com percurso pela Rua Álvares de Castro em direção à Igreja Matriz.

Não haverá fechamento permanente de vias ou desvios no trânsito. Agentes da Sectran vão acompanhar os percursos realizando balizamentos para garantir a segurança de todos. A encenação da Via Sacra começa às 17h, em frente à Igreja Matriz. Por isso, as ruas Nossa Senhora do Amparo e Almeida Fagundes permanecerão fechadas entre 16h de sexta-feira (07/04) e 0h de sábado (08/04). Por volta das 18h, a Procissão do Senhor Morto sairá da Igreja Matriz com cortejo seguindo pela Rua Nossa Senhora do Amparo até a Praça da Bandeira, retornando ao ponto inicial pela mesma via.

No sábado (08/04), a partir das 22h, os fiéis se reúnem novamente para a procissão do Ressuscitado. A celebração do Santíssimo Sacramento conta com caminhada pela Rua Nossa Senhora do Amparo e termina com a bênção final na Igreja Matriz. Para a realização da atividade, haverá fechamentos temporários, conduzidos por profissionais da Sectran.

Serviços da EPT também estarão disponíveis

A Empresa Pública de Transportes (EPT) vai suspender, durante o feriado de sexta-feira (07/04) a linha E-30B, que faz a ligação da Rodoviária do Povo (Centro) ao Terminal de Integração Rodoviário José Ferreira da Silva (Itaipuaçu). As demais linhas funcionarão de acordo com os horários pré-determinados para feriados. Todas as 25 estações de bicicletas vermelhinhas estarão disponíveis para moradores e visitantes. A reserva é feita pelo aplicativo “Vermelhinhas EPT”, disponível nas plataformas Android e iOS.

Após o cadastro, o usuário poderá retirar a bicicleta na estação de sua preferência. O mesmo acontece no momento da devolução, desde que o tempo de utilização, de uma hora para dias da semana e de duas horas para sábados, domingos e feriados, seja respeitado. Em ambos os casos, uma nova reserva só poderá ser feita após intervalo de 15 minutos. Para conferir a localização das 25 paradas disponíveis, basta acessar o aplicativo “Vermelhinhas EPT”, disponível para Android e iOS.