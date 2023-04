Mais de 399 mil veículos devem passar na BR-101/RJ durante o feriado de Páscoa

As equipes da Arteris Fluminense estão mobilizadas para garantir um pronto atendimento aos usuários em caso de emergência na BR-101/RJ durante o feriado prolongado de Páscoa. Entre os dias 6 e 10 de abril, a concessionária estima que cerca de 399 mil de veículos devem passar pelos 322 quilômetros de rodovia entre Campos dos Goytacazes e Niterói, com destino à região dos Lagos, região Serrana, Norte Fluminense e ao litoral sul Capixaba. O pico previsto na saída será nesta quinta-feira (6), com 93 mil veículos. No retorno, mais de 96 mil veículos são esperados durante o domingo (9).

O aumento no fluxo da rodovia deve ocorrer a partir das 14h desta quinta. A expectativa é que o fluxo seja mais intenso no trecho de 60 quilômetros entre as cidades de Niterói e Rio Bonito, além dos trechos urbanos de Campos dos Goytacazes e Casimiro de Abreu. No período, as obras de manutenção serão executadas somente em caráter emergencial. Os locais com obras fixas, como a duplicação em Silva Jardim e a ampliação e melhoria do trecho urbano de Campos dos Goytacazes, permanecerão com os canteiros sinalizados, mas sem impactar a movimentação de veículos na via.

Centro de Controle Operacional

Toda a operação da Arteris Fluminense é coordenada a partir do Centro de Controle Operacional em São Gonçalo. De lá, os operadores controlam o tráfego 24h com suporte de 107 câmeras de monitoramento e recursos alocados em nove bases, sendo duas avançadas, como ambulâncias, guinchos, veículos de apoio e viaturas de inspeção. Todo o trecho é interligado por fibra ótica, facilitando a comunicação e o acionamento de painéis de mensagens eletrônicos.

Mantenha-se informado sobre as condições da via

Para acompanhar o movimento na rodovia atualizado 24 horas, os usuários podem acessar o perfil da concessionária no Twitter (@Arteris_AFL) e conferir os melhores horários para viajar. Ao longo do trecho sob concessão, a concessionária disponibiliza bases SOS Usuários, com local adequado para pausa na viagem, banheiros, fraldários e água. Priorize pegar a rodovia nos primeiros horários do dia, quando a temperatura ainda estiver amena. Caso ocorram imprevistos durante a viagem, o usuário deve seguir sinalizar a parada em local seguro e comunicar imediatamente a concessionária através do telefone de emergência 0800 282 0101.

Serviço

Central de Atendimento: 0800 282 0101

Twitter 24h: @Arteris_AFL

Principais destinos: Região dos Lagos, Serrana, Norte Fluminense, região Metropolitana, Rio de Janeiro e Litoral Sul Capixaba.

Pagamento da tarifa por aproximação: É possível pagar a tarifa de pedágio na Arteris Fluminense pelo método de aproximação. Ao passar pelas cabines manuais, basta o usuário aproximar o seu cartão habilitado da máquina de débito para que o pagamento seja efetuado. Smartphones e smartwatches adaptados à tecnologia de comunicação por proximidade, conhecida como NFC, também podem ser utilizados. A tarifa básica para automóveis é de R$6,60. Motos pagam R$3,30. Veículos comerciais pagam conforme o número de eixos.

A Arteris Fluminense também disponibiliza os sistemas automáticos Conectar, Taggy, Sem Parar e Veloe para agilizar a passagem dos usuários nas praças de pedágio.

Horários e dias de maior movimento

Quinta-feira (6/4) – das 16h às 22h

Sexta-feira (7/4) – das 7h às 11h

Domingo (9/4) – das 16h às 22h

Segunda-feira (10/4) – das 6h às 11h

SOS Usuário

Km 40 Norte – Campos dos Goytacazes

Km 123 Sul – Campos dos Goytacazes

Km 163 Norte – Macaé

Km 236 Sul – Silva Jardim

Km 283 Norte – Itaboraí

Km 299 Sul – São Gonçalo

Km 318 Norte – São Gonçalo

Praças de Pedágio

Km 40 – Campos dos Goytacazes

Km 123 – Campos dos Goytacazes

Km 192 – Casimiro de Abreu

Km 252 – Rio Bonito

Km 299 – São Gonçalo (cobrança unidirecional, sentido Niterói)