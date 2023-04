São Gonçalo realiza abertura dos Jogos Escolares

A cerimônia de abertura no Centro Esportivo do Mauá, contou com a participação das 36 escolas participantes - Foto: Divulgação

Foi dada a largada para o início da XXV edição dos Jogos Escolares de São Gonçalo, competição esportiva organizada pela Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Esporte e Lazer e da Fundação de Artes, Esporte e Lazer, que reúne alunos das escolas municipais, estaduais e particulares da cidade.

A cerimônia de abertura no Centro Esportivo do Mauá, contou com a participação das 36 escolas participantes.

“Costumamos dizer que São Gonçalo é celeiro de atletas porque temos muitas histórias de gonçalenses que venceram na vida através do esporte. Muitos deles, inclusive, estão no nosso quadro de colaboradores da Secretaria de Esporte e Lazer, desenvolvendo diversos projetos que introduzem a prática esportiva na vivência das crianças e dos adolescentes da nossa cidade. E, com os Jogos Escolares, muitos talentos podem ser revelados. Nossa torcida é para que todos se divirtam e aproveitem todos os momentos dos jogos”, afirmou o vice-prefeito Sérgio Gevú.

A novidade desta edição é a ampliação das modalidades integrantes. Além do basquete, futsal, handebol e vôlei, nas categorias de 13, 15 e 17 anos, neste ano o JESG também vai contar com kickboxing, judô e natação. E, como no ano passado, o futsal foi o esporte com maiores inscritos no JESG.

“Estamos muito empolgados para essa edição do JESG. Ano passado, tivemos grande participação das escolas da nossa cidade e, para essa edição, conseguimos aumentar o número de instituições e alunos participantes, o que nos enche de alegria. Seguimos trabalhando para disseminar o esporte em toda São Gonçalo e a realização dos Jogos Escolares é mais um estímulo para nossas crianças e adolescentes. Nossa expectativa é que todos os alunos se divirtam e aprendam com o espírito esportivo que a competição carrega”, disse o secretário de Esporte e Lazer, Bruno Porto.

Durante a cerimônia de abertura, a aluna Valentina Fernandes, do Colégio Gonçalves Lêdo, foi a responsável por acender a tocha dos Jogos Escolares, e a Rebeca de Araújo, do Educandário Cecília Meirelles, representou todos os alunos participantes lendo o juramento da competição.

Nos próximos dias, serão divulgadas as datas das partidas por modalidades e categorias, além dos locais onde os jogos serão realizados.