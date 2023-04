Uber terá serviço de aluguel de bicicletas por aplicativo nas capitais brasileiras

A Uber anunciou uma novidade, nesta quarta-feira (5), que dará aos usuários a opção do aluguel de bicicletas através do aplicativo. Fruto de uma parceria com a Tembici, rede de locação de bikes compartilhadas, que tem como patrocinador o banco Itaú, o negócio será disponibilizado nas capitais brasileiras.

A primeira cidade a receber o serviço será Recife, na capital de Pernambuco. Será possível alugar bicicletas convencionais e elétricas. A Uber não divulgou, no entanto, uma data para a chegada da novidade.

Em São Paulo, há cerca de 3 mil bicicletas da rede em circulação. O objetivo é ampliar o número de bikes disponíveis no Brasil para 20 mil.

Para atingir esse objetivo, a empresa captou R$ 160 milhões com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) no ano passado. Os recursos estão sendo investidos nas fábricas de Manaus, no Amazonas, e de Extrema, em Minas Gerais, que produzem as bicicletas.