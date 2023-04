Professora é afastada por suspeita de assédio sexual a aluno de 10 anos

Uma professora de 37 anos foi afastada do cargo após ser acusada de enviar mensagens com teor sexual para um aluno de apenas 10 anos em Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro. A denúncia foi feita pela família da criança, que apresentou à polícia capturas de tela da conversa em um aplicativo de mensagens.

A Polícia Civil realizou a apreensão do celular e do computador da professora para análise. Também foi solicitado o afastamento da suspeita do cargo de professora, a proibição de frequentar a escola e a de manter contato com a criança. O pedido foi aceito e a professora está sob medidas cautelares.

O delegado responsável pelo caso afirmou que as mensagens fornecidas pela família comprovam o assédio sexual cometido pela professora. Além disso, a polícia está investigando se ela praticava esse crime em relação a outras crianças. A prefeitura de Teresópolis também abriu uma sindicância interna para apurar o caso e tomar as medidas cabíveis.