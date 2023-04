Incêndio atinge campus do Fundão da UFRJ

A decisão se baseia na taxa de transmissão do vírus Sars-CoV-2, no grau de letalidade da doença e na ocupação dos leitos nos hospitais - Foto: Divulgação

Um incêndio ocorreu na manhã desta quarta-feira (5) no campus do Fundão da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Os Bombeiros foram acionados imediatamente para a Avenida Athos da Silveira Ramos, 149, na Cidade Universitária, na Ilha do Fundão.

O fogo começou no almoxarifado do centro tecnológico da universidade, no Bloco H, por volta das 6h40. A brigada de incêndio da instituição agiu rapidamente para controlar as chamas. O incêndio foi oficialmente declarado extinto às 11h50 e não houve vítimas relatadas.

De acordo com a UFRJ, as aulas no Bloco H estão suspensas até quinta-feira (6) e cabe agora à perícia identificar a origem do incêndio.