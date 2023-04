Fim de semana da Páscoa promete chuva e tempo instável

No sábado e no domingo de Páscoa, a previsão é de pancadas de chuvas e trovoadas em pontos isolados do Rio, devido ao deslocamento de áreas de instabilidade do Sul. - Foto: Divulgação

No sábado e no domingo de Páscoa, a previsão é de pancadas de chuvas e trovoadas em pontos isolados do Rio, devido ao deslocamento de áreas de instabilidade do Sul. - Foto: Divulgação

O final de semana de Páscoa será com o tempo instável no estado do Rio. A previsão é de pancadas de chuvas e trovoadas em pontos isolados, devido ao deslocamento de áreas de instabilidade do Sul.

A mudança no tempo já começa na sexta-feira, com áreas de instabilidade em altos e médios níveis da atmosfera, influenciando o tempo na Capital. A partir da tarde, são esperadas pancadas de chuva, com raios, de intensidade moderada a forte.

Segundo o portal Climatempo, a capital carioca terá temperaturas entre 22º e 31º graus no sábado, e 22º e 28º no domingo. Em ambos os dias, a chance de chuva é de 90%. Em São Gonçalo, as temperatura varia entre 23º e 30º, no sábado, e 23º e 27º, no domingo. Já em Niterói, o temperatura no sábado fica entre 24º e 29º graus, enquanto no domingo varia entre 24º e 26º. Nas duas cidades a chance de chuva é de 90%.