Demissão em massa na Globo inclui mais quatro veteranos do Jornalismo

O segundo dia seguido de cortes no jornalismo da Globo incluiu quatro veteranos na lista de demissões. Os jornalistas César Galvão, Fabio Turci, Zelda Mello e Fábio William foram desligados da emissora, nesta quarta-feira (5), devido aos altos salários. Além deles, mais de dez profissionais foram mandados embora no dia de hoje.

Fábio William estava na Globo desde 1996, quando estreou na GloboNews como repórter e apresentador do Jornal das 10. Em 1998, ele passou a ser da equipe do Bom Dia Brasil e do Jornal da Globo. Em 2003, virou repórter especial do Jornal Nacional em Brasília.

Em 2011, virou âncora do DF1, jornal da hora do almoço do Distrito Federal, onde estava até hoje. Ele também era plantonista do Jornal Hoje e do Bom Dia Brasil.

Já César Galvão entrou na Globo em 1999, e se especializou em coberturas relacionadas à violência e à segurança pública. Antes da Globo, passou pela rádio CBN e pela extinta Rede Manchete (1983-1999). Nos últimos anos, atuava em telejornais locais de São Paulo.

Fabio Turci estava na Globo desde 2003 e participou de coberturas importantes, principalmente em São Paulo. Foi correspondente em Nova York de 2014 até o final de 2018, quando retornou ao Brasil. Ao voltar, ele passou a cobrir folgas no SP1 e SP2.

A Globo também demitiu Zelda Mello, que estava na equipe de São Paulo da emissora desde 1996. Os quatro tinham mais de 20 anos de empresa, e tinham salários mais altos, o que explica os desligamentos.