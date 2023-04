Um ano após envolvimento com morador de rua, blogueira vende paçocas nas ruas de Brasília; relembre!

Um ano após polêmica envolvendo Sandra Mara, seu marido e o morador de rua Givaldo Alves, Sandra vende paçocas na rodoviária de Brasília e compartilha sua rotina com seguidores. Sua realidade, por sua vez, deixou seus seguidores intrigados, após a mulher publicar em seu story o sucesso de suas vendas, um seguidor teria comprado todos os seus doces “Como Deus é maravilhoso, gente. Teve um seguidor que viu meus Stories e comprou várias paçocas para me ajudar! Muito obrigada, J.V., pela ajuda, que Deus te retribua em dobro! Ainda existe muita gente boa no mundo!”, postou Sandra. As informações foram divulgadas pelo colunista Léo Dias, do Metrópoles.



Sandra comemorando suas vendas | Foto: Divulgação/ Redes sociais

DE VOLTA AO CASO

O caso polêmico foi entre a mulher e o morador de rua, os dois foram flagrados pelo marido de Sandra, no carro do casal tendo relação sexual. No momento, o personal trainer Eduardo Alves agrediu Givaldo. Todo o ocorrido conferiu ao mendigo dias de fama, com perfis criados nas redes sociais, convites para participar de podcasts e entrevistas, depois de algum tempo Givaldo voltou para as ruas.

Givaldo Alves deu diversas entrevistas sobre o caso | Foto: Divulgação

A mulher, que durante o ato sexual foi acometida por um surto psicológico, precisou ser internada em uma clínica psiquiátrica posteriormente ao ocorrido. O marido de Sandra decidiu continuar o casamento.