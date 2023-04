Zé Felipe dispensa xingamento contra Evaristo Costa após comentário a respeito de sua esposa

Mais um episódio foi acrescentado à série de polêmicas envolvendo a influenciadora Virginia Fonseca, que mais uma vez está sendo alvo de críticas direcionadas a sua vivência como mãe. Não é a primeira vez que internautas julgam a influenciadora como negligente, mas dessa vez, um comentário específico foi responsável por acender a discussão, a ponto da empresária e seu marido Zé Felipe, pais de Maria Alice (02) e Maria Flor de 5 meses, reagirem.

A discussão em questão, iniciou após a blogueira compartilhar um vídeo em suas redes sociais, registrando o momento em que sua filha opta pelo colo da babá no momento de tomar vacina. Ao cair nas redes, o burburinho foi instantâneo, de modo que até o jornalista Evaristo Costa emitisse sua opinião, na noite da última terça (04) “Já ouviram falar ‘mãe é quem cria?'” comentou o jornalista.

Na manhã desta quarta (05), o cantor Zé Felipe apareceu em seu story em defesa de sua esposa “O bagulho é esse, vai tomar no v* e foi, tá ligado? Muita gente querendo vir falar m*rda, porque atrás de internet a gente fica muito grandão, fala o que quiser. E as paradas não são desse jeito não. Muita gente folgada, fica falando m*erda e na cara não fala, senão leva um p*u”, ameaçou exaltado.

Já a blogueira, mostrou-se decepcionada e abalada com as críticas e desabafou em seu Instagram ‘Mãe é quem cria, sim, mas em caso de abandono. Eu nunca abandonei minhas filhas, eu vivo por elas, faço tudo por elas. Eu tenho babás porque eu trabalho e eu gosto de trabalhar pra conquistar minhas coisas sem depender de ninguém, pra dar a vida que pessoas que eu amo merecem!!’ declarou.

A blogueira também justificou o ocorrido no vídeo “E nesse caso em específico, a Maria Alice estava fugindo porque no meu colo ela tomaria vacina!! Já me cobro tanto nesse papel de mãe, pra vir comentários assim, de pessoas sábias (pelo menos achei que fosse)…’’ comentou.

O jornalista Evaristo Costa, após o pronunciamento do casal, emitiu um pedido de desculpas em seu story ''Sou da paz, não polemizem onde não existe polêmica. Poderia dizer tanto sobre criação de filhos, mas meus advogados estão de férias neste momento. Se alguém se sentiu ofendido (a) to aqui pra me desculpar.''