Crea inaugura nova sede em São Gonçalo, confira!

O presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro, Luiz Antônio Cosenza, esteve presente na inauguração da nova sede da Inspetoria Regional do Crea de São Gonçalo.

A cerimônia foi realizada nesta última terça-feira (04) e contou com a presença de diretores, funcionários, professores e profissionais da Engenharia e Geociências do município.

A nova sede da Inspetoria do Crea em São Gonçalo fica na Rua Doutor Feliciano Sodré, nº 78, sala 805, no Centro. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.