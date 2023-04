Semana Santa faz movimento de clientes crescer no Mercado São Pedro

Considerada o Natal das peixarias, a Semana Santa tem atraído centenas de clientes para o Mercado São Pedro, mais famoso polo comercial de pescados da Região Metropolitana, localizado no Centro de Niterói. Mas esse ano não é um dos mais animados para os comerciantes, uma vez que o peixe ainda encontra "resistência" para fazer parte das refeições País afora.

Para o diretor da Associação dos Comerciantes do Mercado São Pedro, Atílio Guglielmo, apesar do feriadão ser considerado mais do que uma semana normal para os peixeiros e as expectativas serem boas, em comparação aos últimos anos as vendas devem ser abaixo do esperado.

Para Atílio Guglielmo, consumo de peixe deve ser trabalhado nas famílias | Foto: Filipe Aguiar

"Desde a metade do ano passado pra cá as vendas caíram assustadoramente, e a tendência na Semana Santa é de triplicar as vendas, porém esse ano acho que a gente não vai conseguir nem dobrar em relação ao ano passado", afirma.

Ele explica que a variação do preço do peixe tem a ver com a sazonalidade, porém o valor a ser pago não seria o problema a ser enfrentado pelo comerciantes. No Mercado São Pedro, por exemplo, há espécies de peixe sendo vendidas a partir de R$20/kg e camarão sendo vendido a partir de R$30/kg.

"A gente tem feito um trabalho para que o consumo do pescado não fique só na Semana Santa. O peixe é um alimento mais saudável e o preço não está ruim, então a gente tem que trazer aquele cliente que ainda acredita que peixe é caro e difícil de fazer para cá. Precisamos fazer com que o peixe entre na rotina de alimentação das famílias", revela o diretor.

O Mercado São Pedro é o mais famoso ponto de vendas de pescados de Niterói | Foto: Filipe Aguiar

Segundo dados mais recentes do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), os pescados sofreram uma alta de 0,39% no Brasil. No Rio de Janeiro, a variação ficou um pouco maior, sendo de 0,90%. Já o inverso acontece em relação às carnes e peixes industrializados: o Rio de Janeiro teve uma alta menor do que em comparação com o Brasil, sendo +0,27% e 0,60%, respectivamente.



Mas, mesmo com a leve subida de preços, os consumidores não deixam de continuar a tradição da Semana Santa, feriado cristão que celebra a Paixão, a Morte e a Ressurreição de Jesus Cristo e este ano é celebrado entre o dia 2 de abril (Domingo de Ramos) e o dia 9 de abril (Domingo de Páscoa).

A professora aposentada e taxista Zilda Rodrigues tem preferência pelo filé de peixe e cação, mas neste ano escolheu levar camarão por conta do custo-benefício. Já a dona de casa Arailde Nascimento garantiu o dourado para o "banquete" do feriadão.

"Sempre que eu venho aqui eu escolho comprar o dourado, filé de peixe ou camarão. Mas eu amo qualquer tipo de peixe, menos a sardinha. E como este ano os netos vão passar a Páscoa na minha casa, vou fazer um peixinho com pirão para eles", diz.