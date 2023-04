São Gonçalo facilita emissão de carteira para pessoa com autismo ou síndrome de Down

A partir de agora, os gonçalenses poderão solicitar as carteirinhas da Pessoa com Autismo e da Pessoa com Síndrome de Down, através do aplicativo Colab. A novidade foi lançada durante o evento " 2º Ciclo de Palestras Sobre Autismo", realizado na manhã desta terça-feira (4), no auditório da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), no bairro Paraíso.

Através de uma parceria da Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe) e o Espaço Azul, foi possível trazer o processo de cadastramento das carteirinhas da Pessoa com Autismo e da Pessoa com Síndrome de Down para dentro da plataforma do Colab. A ferramenta, que já atende demandas como zeladoria, consertos de ruas, troca de lâmpadas, participação de políticas públicas, agora passa a facilitar e agilizar o processo de emissão das carteirinhas.

Durante o evento na Uerj, foram abordados os temas “As habilidades dos atendidos nas artes”, “Inclusão dos Alunos com TEA: a importância do trabalho colaborativo na escola”, “A importância da saúde bucal na integração com as terapias da pessoa com TEA”, “Intervenção precoce”, “Música, afetividade e desenvolvimento da pessoa com TEA”, reunindo especialistas e professores da área da Educação.

"A gente sabe como é importante essa conscientização. Os eventos do mês de abril são muito importantes. Mas quando a gente fala de importância não é sobre postar aquela imagem bonita nas redes sociais ou politizar a ação, o importante é nós efetivarmos nossas ações. Devemos lembrar da inclusão durante todo o ano, nas nossas atividades, e fazer a diferença", disse o secretário de Educação, Maurício Nascimento.

Roberta Maia, coordenadora do Espaço Azul e mãe de autista, falou sobre a importância das carteirinhas.

"Muitas pessoas simplesmente dizem que as carteirinhas não são necessárias. Já ouvi de outras mães que não é preciso fazer a carteirinha. E, ao longo deste um ano do Espaço Azul, eu tenho visto o quanto a carteirinha tem sido primordial para o entendimento dessas crianças em termos prioritários, dentro de ônibus, por exemplo. Principalmente pra mim, com o meu filho Miguel, a identificação tem sido extremamente importante", contou a coordenadora.

A mãe do pequeno Marcos Miguel, de 4 anos, que também é autista, contou que recebeu o diagnóstico do filho no início do ano, mas está na busca pela comprovação do laudo médico.

"É muito importante essa conscientização, porque muitas pessoas não sabem nem o que é o autismo. E eu, como mãe, vejo que é fundamental conscientizar mais pessoas para parar com esse preconceito. A palestra está sendo muito esclarecedora", contou Fabiane Lima, moradora do bairro da Trindade.

Para compor a mesa de autoridades, foram convidados o secretário de Educação, Maurício Nascimento; a professora e subsecretária de Ações Pedagógicas, Ticiane Vinhaes, e a coordenadora de Inclusão, Veronica Amorim.

Carteirinha - É um documento que contém informações importantes sobre a pessoa com Síndrome de Down ou com Autismo. Uma ferramenta para ajudar a garantir os cuidados e apoio adequados, quando for necessário.

Para solicitar a carteirinha da Pessoa com Autismo e da Pessoa com Síndrome de Down, basta baixar o aplicativo Colab e se cadastrar. A documentação necessária para solicitar a carteirinha são:

- Laudo médico comprovando a Síndrome de Down ou autismo e indicando o código da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CIU). O laudo só será aceito se for emitido por médicos neuropediatras, geneticistas, neurologistas ou psiquiatras.

- Documento ou exame que comprove o tipo sanguíneo

- RG ou certidão de nascimento da pessoa com Síndrome de Down ou autismo

- Fotografia recente, demonstrando área do rosto

- Comprovante de residência recente

O responsável legal pela criança também deve anexar os seguintes documentos;

- Documento de identidade com foto do (a) responsável legal ou procurador (a)

- Documento que comprove o vínculo do (a) responsável legal ou procurador (a)