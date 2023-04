Escola de São Gonçalo recebe CT Base do Instituto Vini Jr

O CT Base é uma sala de inovação tecnológica com decoração totalmente inspirada no futebol - Foto: Divulgação/Renan Otto

A parceria entre a Secretaria de Educação e o Instituto Vini Jr. continua rendendo frutos. Nesta terça-feira (4), foi inaugurada mais uma unidade do Centro de Tecnologias Educacionais Base (CT Base) do Instituto, desta vez na Escola Municipal Visconde de Sepetiba, em Nova Cidade. No evento, estiveram presentes o secretário de Educação, Maurício Nascimento, o pai do jogador Vini Jr., Vinícius de Oliveira, e representantes do instituto.

O CT Base é uma sala de inovação tecnológica com decoração totalmente inspirada no futebol, onde, através de celulares, tablets, computadores e TV, os alunos podem acessar o aplicativo Base para participar de jogos educacionais. A sala será utilizada por 290 alunos do 1º ao 5º anos.

“É um espaço muito esperado pelos alunos. O CT Base vem para dinamizar a aprendizagem, fazendo com eles aprendam brincando e se divertindo. Estamos muito felizes e nos colocamos à disposição para ampliar essa iniciativa”, comentou o secretário.

O projeto já funciona desde o ano passado na Escola Municipal Paulo Reglus Neves Freire, no bairro Mutuaguaçu, onde o jogador estudou durante toda a infância e, agora, a parceria está se expandindo para outras unidades.

“É possível aprender de uma forma diferente, em uma sala divertida, com chão de grama e usando o Aplicativo. É isso que nós queremos: conectar a escola aos interesses dos alunos, apoiando as professoras nesse processo.”, disse Victor Ladeira, diretor executivo do instituto.

O APP Base, criado pelo instituto, é um software educativo, gamificado, que usa o esporte como linguagem para levar aos alunos o mesmo conteúdo da sala de aula. Construído seguindo as normas da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), o APP é dividido em temporadas, correspondentes a cada ano.

O CT Base, assinado pelo Instituto Vini Jr., foi viabilizado pelo Partage Shoppings Centers, através da BrazilFoundation.