Niterói vai construir nova unidade de educação infantil em Jurujuba

O prefeito de Niterói, Axel Grael, assinou, nesta terça-feira (04), a ordem de início para a construção da Unidade Municipal de Educação Infantil (UMEI) do bairro de Jurujuba. A escola terá três pavimentos para atender cerca de 140 crianças, de 2 a 5 anos, em tempo integral. Serão investidos R$ 6,6 milhões na obra, com previsão de duração de 12 meses. A unidade será construída no terreno localizado na Rua Carlos Ermelindo Marins.

“Essa escola é parte do esforço que estamos fazendo para que a Educação de Niterói alcance o destaque que merece. Não há motivos para que a gente não seja a melhor Educação do Brasil e vamos continuar nesse caminho. Nós temos capacidade de investimento, temos boas ideias e a melhor equipe. Temos um projeto desde 2013, olhando para 2033. E a gente vem construindo essa proposta e criando meios para que a Educação de Niterói possa ter qualidade também para os profissionais. Nós fizemos o Plano de Cargos e Salários, que é um dos melhores do país e isso é reconhecimento que fazemos a esses profissionais", afirmou o prefeito.

A UMEI de Jurujuba terá uma estrutura adaptada a diversos padrões de sustentabilidade. O projeto prevê o plantio de árvores e jardins, assim como a instalação de placas de energia solar. Para fazer economia de energia elétrica, as instalações terão janelas amplas, para que seja aproveitada ao máximo a luz natural. Além disso, a escola terá um sistema para captação de águas pluviais para irrigação das plantas e limpezas em geral. A unidade será um espaço de aprendizagem moderno, com área de recreação e uma sala de multimeios.

O ex-prefeito de Niterói e atual secretário Executivo, Rodrigo Neves, ressaltou que os investimentos em educação são a única saída para reduzir a pobreza de maneira sustentável, reduzir a desigualdade e melhorar a vida das famílias.

“Nós acreditamos, temos convicção de que é pela educação que vamos mudar a cidade. Daqui a um ano vamos inaugurar essa UMEI. Imaginem essas crianças estudando nessa UMEI e vivendo nesse bairro que será um bairro muito melhor do que aquele que nós encontramos há dez anos. A gente tem que olhar para todos quando a gente governa, a gente tem que governar para todas as regiões, mas quando a gente toma as nossas decisões da Prefeitura, a gente tem que olhar de modo muito especial para as regiões e para as pessoas que mais precisam”, disse.

O secretário de Educação e presidente da Fundação Municipal de Educação (FME), Bira Marques, lembrou que a construção da UMEI de Jurujuba faz parte do plano de expansão da rede municipal de Educação, principalmente na ampliação de vagas da Educação Infantil.

“Esse é um momento importante da educação pública de Niterói. Dentro do nosso plano estratégico Niterói Que Queremos, na Educação, foram construídas 26 escolas desde 2013, fizemos plano de cargos e salários, concurso público, estimulamos a progressão de carreira dos nossos profissionais. Nós vamos ter em Niterói a melhor educação pública do Brasil. Dentro do plano Niterói 450 anos, vamos fazer uma série de investimentos na cidade. Só em educação, são quase 150 milhões”, detalhou o secretário.

Além da expansão, a Prefeitura de Niterói está investindo na requalificação das unidades escolares. Na última sexta-feira, o prefeito Axel Grael deu a ordem de início da reforma da Escola Municipal Paulo Freire, no Fonseca.

A escola, que conta com três edificações, receberá melhorias na infraestrutura, com climatização, drenagem, revisão do sistema elétrico, de lógica e telefonia, além de um auditório com capacidade para 150 pessoas. As duas quadras poliesportivas também receberão intervenções.

Entrega de uniforme e kit escolar – A Secretaria Municipal de Educação começou, nesta terça-feira (4), a entrega dos uniformes e kits escolares nas escolas da rede municipal. A primeira escola a receber foi a Unidade Municipal de Educação Infantil (UMEI) vice-prefeito Luiz Eduardo Travassos do Carmo, no Caramujo. Ao longo das próximas semanas, todas as unidades de escola infantil, fundamental e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) também receberão uniforme e material escolar.

“É muito simbólico iniciar a entrega dos uniformes e kits escolares no Morro do Céu, uma das áreas mais empobrecidas da nossa cidade. Apesar do atraso, não poupamos esforços para acelerar a entrega. Assim que assumi como secretário e presidente da FME, cuidei pessoalmente dos trâmites para que conseguíssemos agilizar a produção junto ao fornecedor. Já abrimos uma licitação para aquisição dos kits e uniformes do ano que vem. A partir de 2024, todas as crianças vão receber o material no ato da matrícula. Vamos garantir esse direito”, disse o secretário de Educação, Bira Marques.

A UMEI, que funciona em tempo integral, tem aproximadamente 140 crianças de até 5 anos. Todas as crianças vão receber o kit escolar, mochila (que para o infantil é de rodinhas) com estojo e também o uniforme completo que tem, além da blusa e bermuda, um papete. Andreia Queiroz das Neves, diretora geral da UMEI vice-prefeito Luiz Eduardo Travassos do Carmo, destacou a importância das crianças receberem o material e o uniforme.

“A importância do material escolar e do uniforme anda juntinha, é primordial. Aqui não é aquela coisa de depósito de criança, né? A gente trabalha o cuidar e o pedagógico também, então é importante ter o material para trabalharmos com elas. O uniforme também é essencial. As crianças ficam das 8h às 17h, tomam banho e é bom que iguala todo mundo, além de ser uma economia para os pais”, contou a diretora.