MP-RJ instaura procedimento para apurar caso de bullying contra menina autista

A menina de 11 anos com autismo, sofreu bullying no Colégio Estadual Flávio Ribeiro de Rezende, localizado em Natividade (RJ) - Foto: Reprodução

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) instaurou procedimento para acompanhar o caso de bullying contra uma menina de 11 anos com autismo no Colégio Estadual Flávio Ribeiro de Rezende, localizado em Natividade (RJ).

Na última sexta-feira (31), o termo que pedia justiça pela menina chegou ao topo do ranking de assuntos mais comentados do Twitter, no Brasil.

O (MP-RJ) afirma que adotará as medidas necessárias para preservar os interesses e direitos da vítima. O órgão observa que um relatório do Conselho Tutelar apontou que a menina está bem e recebendo o apoio necessário.

“Na sexta-feira (31/3), ao tomar conhecimento do fato, a promotoria fez contato com o Conselho Tutelar de Natividade e recomendou ao órgão a adoção de providências como o registro da ocorrência em polícia, a fim de apurar eventual prática de atos infracionais pelas adolescentes, o que foi feito no mesmo dia”, destacou o órgão.

O MP ainda observa que orientou que fosse feita avaliação psicológica na menina e afirma que tomará medidas administrativas e judiciais, caso as ações do Conselho Tutelar não se mostrem suficientes.