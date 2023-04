Contrabando de vinhos é alvo da Receita Federal e Polícia Federal nesta terça

As empresas vendiam os vinhos ilegais, através de contas no Instagram ou pelo celular, via WhatsApp. - Foto: Divulgação

As empresas vendiam os vinhos ilegais, através de contas no Instagram ou pelo celular, via WhatsApp. - Foto: Divulgação

A Polícia Federal e a Receita Federal realizaram quatro operações, na manhã desta terça-feira (4), para desarticular a venda de vinhos contrabandeados pelas redes sociais. Ao total, foram apreendidas 9 mil garrafas de vinho, avaliadas em R$ 3 milhões.

As empresas vendiam os vinhos ilegais através de contas no Instagram ou pelo celular, via WhatsApp. A Justiça pediu o bloqueio das redes sociais das empresas envolvidas no esquema.

Segundo investigações, os produtos entravam no Brasil sem a autorização do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e eram vendidos online por valor abaixo do preço de mercado, em média 50% a menos.

Cerca de 70 policiais federais e 50 servidores da Receita realizaram as operações que foram batizadas de Bodegas, Estero, Perlage e Cédron.