Marcelinho Carioca tem passaporte e CNH apreendidos por dívida

Marcelinho Carioca tem uma divida de R$ 160.845,23 reais com o Hospital Sírio Libanês - Foto: Reprodução

Marcelinho Carioca tem uma divida de R$ 160.845,23 reais com o Hospital Sírio Libanês - Foto: Reprodução

Em decisão tomada pelo juiz Vítor Gambassi Pereira, a Justiça de São Paulo mandou apreender o passaporte e a carteira nacional de habilitação de Marcelinho Carioca. O ex-jogador tem uma divida de R$ 160.845,23 com o Hospital Sírio Libanês.

A Justiça utilizou as redes sociais do ex-jogador para constatar que ele “desfruta de um ótimo padrão de vida e permanece profissionalmente ativo como comentarista de futebol” e concluiu que o “executado oculta patrimônio, a permitir a aplicação de medidas cautelares extremas”. A dívida inicial com o hospital Sírio Libanês era de R$ 1,4 mil em 2007, mas nunca foi paga.

“Com efeito, em consulta a sua rede social no Instagram (@marcelinhocariocaoficial), observa-se que o devedor desfruta de ótimo padrão de vida e permanece profissionalmente ativo como comentarista de futebol. Em mais de um vídeo se vê o executado conduzindo um luxuoso automóvel branco, sempre feliz e sorridente. Como se vê, o executado não paga porque não quer. Não propõe acordo porque não quer e, assim, transcorreu mais de uma década de trabalho árduo do exequente em busca de bens do devedor”, alegou o juiz Vítor Gambassi Pereira.

O ex-atleta e ídolo do Corinthians ainda pode recorrer da decisão.