SuperVia registra notícia-crime contra influenciadora que viralizou em vídeo invadindo a estação

No vídeo, blogueira grava seu trajeto pulando o muro até sua chegada no vagão - Foto: Divulgação

Não são recentes as discussões sobre os valores de tarifas de trens e ônibus que a população julga caro ou acima da qualidade de serviço recebida, mas nos últimos dias, um vídeo específico com intuito de protestar contra o valor das tarifas de trem, que aumentou de R$ 7 para R$ 7,40 tem circulado no mundo virtual. No vídeo, a influenciadora Lian Mersi grava a si mesma pulando os muros para adentrar a estação de trem sem pagar a tarifa necessária.

Após ter viralizado, a SuperVia, concessionária responsável pela administração dos trens, registrou uma notícia-crime, nesta segunda-feira (3), na Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) da Polícia Civil, contra a blogueira, alegando que a entrada nas estações sem seu devido pagamento é crime, além de que também oferece risco à vida ''A linha férrea é área exclusiva para a circulação dos trens, e o trânsito irregular de pessoas por meio de passagens clandestinas é um risco para a vida de pedestres e de todos que utilizam esse meio de transporte" declarou a Supervia.

Referente ao valor das tarifas, a concessionária sugeriu a possibilidade de utilizar o transporte por um valor mais barato, por R$ 5 com a utilização do Bilhete Único Intermunicipal através do programa Tarifa Social.

Em entrevista ao O Dia, Lian Mersi garantiu não ter tido a intenção de influenciar outros passageiros a invadirem as estações, mas afirmou ter intenção de fazer com que tenham consciência de que o custo da tarifa é acima da qualidade e dos serviços oferecidos: "O trem está parando no meio do caminho, está chovendo dentro do trem e a passagem R$ 7,40. A maioria das pessoas que visualizou o vídeo conseguiu captar a mensagem, mas uma certa quantia de pessoas levou ao pé da letra"

O vídeo, com mais de 900 mil curtidas nas redes sociais, acumula críticas e incentivos. "Eu aplaudo mesmo, isso é uma atitude até política, um país com o salário mínimo de R$1.302,00 com alimentos super caros no mercado e ainda a passagem do trem R$7,40? Está certíssima!", elogia uma internauta, por outro lado, alguns internautas não receberam bem o ato da blogueira.