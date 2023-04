Projetos de alunos da Faetec se destacam durante a Febrace e são premiados

A Escola Técnica Estadual Henrique Lage levou dois projetos criados por seus alunos até a vitória na 21ª edição da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (Febrace). Com a “Pulseira Indicadora de Desregulação em autistas” e o “Dispositivo Eletrônico para auxiliar na correção da síndrome do pé caído”, os estudantes foram destaques e receberam prêmios por conta das pesquisas elaboradas no âmbito social, pensando na melhoria do mundo a partir da ciência.

A Pulseira Indicadora de Desregulação em autistas, criada pelos estudantes Diego Terto e Larissa de Sousa, do 3º ano de Eletrônica, foi Destaque DCNT (Doenças Crônicas Não Transmissíveis). A comenda é oferecida pelo Fórum DCNTs, que trabalha com condições crônicas, como o Transtorno do Espectro Autista.

A aluna Larissa de Sousa explica que o projeto promete auxiliar, como forma de prevenção, possíveis crises do estado emocional do autista. “A nossa pulseira vai identificar os sintomas de crises em autistas e enviar essas informações em tempo real para seus responsáveis. Assim, eles poderão ir de encontro ao autista e auxiliá-lo da melhor maneira no processo de regulação”, afirma.

Já o “Dispositivo Eletrônico para auxiliar na correção da síndrome do pé caído” foi criado pelas alunas Eloah Marvila e Rebeca Apolinário, para assistir pessoas com a condição da “Síndrome do Pé Caído” — consequência de uma lesão, na maioria dos casos, no nervo fibular — que incapacita a pessoa de realizar o movimento de dorsiflexão, ou seja, levantar o pé, afetando o caminhar do portador da contusão.

. Elas foram agraciadas com credencial e estadia para participar da a Mostra de Ciências e Tecnologia do Instituto Açaí, evento que acontece no mês de outubro, em Belém. Apenas com o projeto, as alunas já participaram de três feiras diferentes e saíram premiadas em todas elas.

Eloah Marvila enxerga a participação na Febrace como um treinamento para o próximo passo da dupla. “É gratificante ver que, devido ao nosso trabalho duro, estamos tendo a oportunidade de conhecer lugares que nunca imaginamos conhecer. A Febrace foi uma oportunidade de extrema importância de aprendizagem para o nosso foco atual, a Feira Internacional de Tecnologia Intel ISEf”, declarou.

Tal projeto já arrebatou o prêmio na categoria Meninas Pela Ciência da Feira de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio de Janeiro (FECTI). O dispositivo também é vencedor dos prêmios ABRIC, Destaque Mostratec e Prêmio INTEL ISEF, credenciando as jovens para a Feira Internacional de Tecnologia Intel ISEF, a ser realizada em Dallas, nos Estados Unidos, com todas as despesas pagas, em maio de 2023.

Altair Martins foi o orientador dos alunos nos projetos e acredita que essas vitórias refletem um sentimento de confiança. “O grande desafio do professor, mais do que ensinar, é mostrar para os alunos o potencial deles. Com esses prêmios, eles vão ganhando mais credibilidade no que podem fazer. A importância de ganhar esses prêmios é ver que a pesquisa voltada para questão social e de saúde são reconhecidas”, declara o professor com orgulho.

Escola Técnica Estadual em Jardim América marca presença na Febrace



A Escola Técnica Estadual Juscelino Kubitschek também participou da Febrace com um projeto desenvolvido sob orientação da professora Caroline Porto e coorientação do professor Felipe Martins. O aplicativo Filhas de Gaia foi criado pelas alunas do curso técnico em Informática Maria Clara Pereira e Beatriz Pulucher, juntamente com a aluna Aline Araujo, de eletrotécnica. A aplicação é baseada em dois objetivos centrais: promover práticas sustentáveis e estimular em meninas e mulheres o interesse pelo estudo e atividades pertinentes às áreas de ciências.