Irmão de Virginia Fonseca é casado com outra há 5 anos nos Estados Unidos

Nos últimos dias, o nome William Gusmão, irmão da influenciadora e empresária Virginia Fonseca, tem repercutido nas redes sociais. O diretor financeiro foi flagrado traindo sua esposa a influenciadora Melody Barreto, em uma festa em Goiânia, na madrugada do último sábado (01).

Após ter sido criticado por ter traído sua esposa grávida e por esse motivo, ter seu nome em evidência, a série de acontecimentos rendeu mais um episódio: William teria casado há cinco anos com outra mulher nos Estados Unidos, país onde já morou. O caso veio à tona, após sua suposta cunhada ter cedido entrevista à apresentadora Marcia Goldschmidt, em seu canal no Youtube, na noite da última segunda-feira (03).

Segundo Tecia Coelho, a suposta cunhada, sua irmã Tania Aparecida, de 52 anos, é casada com William desde julho de 2018. Ao afirmar que a relação de William e sua irmã existe há 15 anos, Tecia apresentou um documento certificando o casamento. A cerimônia, conforme consta no documento, teria sido na cidade de Worcester, em Massachusetts, no dia 31 de julho de 2018.

Documento certificando casamento entre William e Tânia Aparecida | Foto: Divulgação

Ainda segundo Tecia, William ainda não está divorciado e veio para o Brasil após a perda do seu padrasto. A mulher afirma que não é a primeira vez que isso acontece e que William teria um filho com outra mulher ‘’Já é a segunda vez que ele faz isso, teve uma época que ele foi embora e engravidou uma menina no Brasil e depois de seis meses ele voltou procurando a minha irmã. Ele contou para a minha irmã quando voltou, tudo que a minha irmã descobre é quando ele volta do Brasil para cá. Ele tem um filho com outra mulher no Brasil.’’

Também acrescentou que sua irmã precisou ser hospitalizada quando soube dos últimos acontecimentos envolvendo William. Além da traição (alegada como armação pelo empresário), a relação entre William e Melody foram descobertas recentes para a mulher, que foi acometida por uma forte depressão, segundo a irmã.

William rebateu as declarações dadas na entrevista e garantiu sua versão da história, segundo o empresário, os dois estão separados há um ano e meio, e nega a existência de outro filho. O mesmo assegurou que a comunhão existe apenas nos documentos ‘’Antes de qualquer coisa eu já tinha me separado dela, interessante que só hoje ela veio passar mal, será que não está querendo pegar um 'hype'?’’ ironizou.

William afirmou ainda, que espera seu primeiro filho com a influenciadora Mellody Barreto, que está grávida de 22 semanas.