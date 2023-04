Operação apreende 6 caminhões com 51 toneladas de alimentos na BR-106

Auditores Fiscais da Receita Estadual apreenderam, em conjunto com agentes da Operação Foco, seis caminhões com 51 toneladas de produtos alimentícios e outras mercadorias com documentação fiscal irregular. A ação foi realizada na Rodovia BR 106, na altura da localidade de Jamapará, em Sapucaia, na última semana.

No momento em que as mercadorias eram descarregadas, o caminhão foi abordado por agentes da equipe volante da Sefaz-RJ e da Operação Foco, que faziam uma ação de combate à sonegação na região. Os auditores averiguaram que os produtos estavam sendo entregues em um endereço diferente do informado na nota fiscal. A irregularidade foi confirmada pelo motorista do caminhão. A carga apreendida tem valor estimado de R$ 1 milhão. Os responsáveis pela carga se apresentaram à equipe com o objetivo de pagar o auto de infração, de cerca de R$ 1 milhão, e emitir o documento fiscal, conforme determina a legislação.

"Nosso maior objetivo é dar sequência a este trabalho, que protege o estado contra as irregularidades fiscais e resguarda o tributo. Os resultados das ações em conjunto com a Operação Foco têm afirmado cada vez mais a relevância de dar continuidade à tarefa”, destacou o superintendente de Fiscalização da Sefaz-RJ, Alexandre Martins.

“A Operação Foco irá sempre ressaltar essa parceria com a Secretaria de Fazenda, que traz resultados positivos para os cofres públicos do Estado do Rio. Cada ocorrência nos traz a certeza de um trabalho sólido e sério”, ressalta o subsecretário de Controle de Divisas, Coronel Eduardo Vaz Castelano.