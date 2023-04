Falta de água em Venda da Cruz revolta moradores

A rua é alta e os moradores do final da via não recebem abastecimento - Foto: Reprodução/Google Maps

A falta de abastecimento d'água na Travessa Virgínia, no bairro Venda da Cruz, em São Gonçalo, tem trazido transtornos aos moradores, que planejam até uma manifestação pacífica, caso o problema não seja resolvido.

Segundo um morador, o abastecimento de água às residências tem sido muito fraco e, mesmo ligando a bomba, a água não chega. Ele destaca, também, que a rua é alta e os moradores do final da via têm a situação piorada.

"Alguns moradores aqui não têm hidrômetro e os que têm recebem as contas por um serviço que não recebem. A gente quer pagar pelo serviço, mas a gente quer água", conta.

Ele explica, também, que os residentes da travessa planejam se reunir na rua principal Doutor Porciúncula, no mesmo bairro, caso a situação não seja resolvida logo.

A Concessionária da Águas do Rio informou que estão sendo realizadas algumas intervenções em São Gonçalo e, por conta disso, o abastecimento em algumas regiões está comprometido. Por isso, a Águas do Rio enviará uma equipe para verificar pontualmente a situação de desabastecimento.

"A Águas do Rio reforça que está à disposição dos clientes através do 0800 195 0 195, por mensagens via WhatsApp ou ligações", concluiu.

Estagiária sob supervisão de Marcela Freitas*