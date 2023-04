Procon-RJ encontra variação de preço de 70% entre os fornecedores de ovos de páscoa e caixas de bombons

O Procon RJ realizou pesquisa de preços de ovos de páscoa e caixas de bombons mais procurados pelos consumidores nessa época. Foram verificados 273 produtos em estabelecimentos nos municípios do Rio e Niterói, baixada fluminense, regiões serrana, norte fluminense e dos lagos, além da apuração em lojas especializadas e sites que comercializam os produtos.

A coleta de valores foi realizada entre os dias 20 e 28 de março e os servidores encontraram variação de até 69,83% em ovo de páscoa da mesma marca, mas em estabelecimentos diferentes.

- O objetivo dessa pesquisa é auxiliar o consumidor a encontrar os melhores preços. A oscilação de valores entre os mesmos produtos, em estabelecimentos diferentes, mostra que se o consumidor pesquisar, poderá encontrar bons preços e economizar nesta Páscoa. – afirma Silvio Romero, diretor jurídico da autarquia.

MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO

Na capital, o ovo de páscoa que teve a maior variação percentual de preço foi o ovo Talento Avelã 350g da Garoto. O chocolate oscilou até 69,83%, sendo encontrado por valores entre R $49,99 e R $84,90. O consumidor poderia economizar até R$34,91 se comprasse o ovo em uma loja, ao invés de outra. A caixa de bombom Nestlé de 251g, também teve variação significativa de preço, 67,54%.

Acrescenta-se que a variação percentual entre a maior e a menor média de preço nos estabelecimentos pesquisados neste município, é de 53% e que a média de preços entre as lojas, é de R $45,03.

BAIXADA FLUMINENSE

Na região da baixada fluminense, o produto que mais variou de preço, foi a caixa de bombom Nestlé 251g, que pode ser encontrada nos valores de R$ 9,99 até R$ 15,29, uma variação percentual de 53%, com média de preços entre as lojas, de R$ 38,62

NITERÓI

Apresentou, esse ano, a maior variação percentual de 57,96% na caixa de bombom Nestlé de 251g, pois os preços oscilaram entre R$ 9,49 e R$ 14,99.

Entre as lojas verificadas, a variação percentual entre a maior e menor média de preços, é de quase 30%, sendo a média de preços entre as lojas, de R$ 44,88

REGIÃO SERRANA

Na Serra, no município de Teresópolis, as caixas de bombom Ferrero Rocher de 100g e 150g, tiveram uma variação percentual de 52,44% e 55,24%, respectivamente, se comparado os preços em diferentes lojas, variando, a caixa de 100g, de R$ 16,99 a R$ 25,90, e a de 150g, de R$ 26,99 a R$ 41,90, o que levaria a uma economia de aproximadamente R$ 9,00 e R$ 14,91, respectivamente.

A média geral dos valores dos produtos pesquisados nas lojas desta região, é de R$49,56.

NORTE FLUMINENSE

No município de Campos, não foram observadas grandes variações de preços, sendo a maior variação percentual a de 31% entre todas as lojas pesquisadas. O produto em que foi achada esta variação, foi a caixa de bombom Lacta de 250,5g que, neste ano, variou de R$ 8,98 a R$ 11,79.

Já em Macaé, os consumidores que efetuarem a compra da caixa de bombom Nestlé de 251g, encontrarão uma variação de 58% dependendo da loja em que comprar o produto, tendo em vista que os valores variam de R$ 9,49 a R$ 14,99.

A média de preços entre as lojas e produtos pesquisados na região, foi de R$ 36,84

REGIÃO DOS LAGOS

No município de Cabo Frio, a maior variação percentual encontrada foi de 38% para a caixa de bombom Nestlé 251g nos diversos estabelecimentos verificados, variando de R$ 9,45 a R$ 13,00. Nesta região, a média de preços entre os estabelecimentos referentes aos produtos pesquisados, foi de R$ 43,83

E-COMMERCE

O consumidor que pesquisar pela internet antes de comprar a caixa bombom Arcor, encontrará uma variação de 59,84%, ou seja, poderá economizar mais de R$ 5,00 neste produto, já que o item é vendido por R$ 8,69 em um site e por R$13,89 em outro.

No e-commerce, os sites verificados, tiveram variação percentual entre a maior e menor média de preços, de 4,08%, e uma média geral de preços entre os sites das lojas pesquisadas, de R$ 45,24.

LOJAS ESPECIALIZADAS

Os servidores também fizeram pesquisa de preços em sites de lojas especializadas em chocolates e a variação percentual entre as médias de preços desses estabelecimentos foi de quase 100%, ou seja, se o consumidor pesquisar, poderá economizar consideravelmente.

O Procon Estadual destaca que nem todos os itens foram encontrados em todos os estabelecimentos verificados, que este levantamento é um retrato da ocasião em que foi realizada a pesquisa e não há a garantia de que o consumidor irá encontrar os mesmos preços no momento em que for realizar a compra.

Acesse a pesquisa através do link abaixo ou em no perfil do Instagram do Procon:

https://bit.ly/Pesquisa_ProconRJ_Pascoa_2023