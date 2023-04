Prefeitura de Maricá abre inscrição para Programa de Iniciação Científica 2023

A Prefeitura de Maricá está com inscrições abertas até o dia 14/04 para o Programa de Iniciação Científica (PIC) 2023, que oferece 56 bolsas no valor unitário de R$ 600 para estudantes maricaenses que participam do Passaporte Universitário. A iniciativa é do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM) em parceria com a Secretaria de Educação e a Escola Municipal de Administração (Emar).

Os interessados deverão desenvolver o projeto, de acordo com as áreas de interesse apontadas pelos orientadores selecionados, direcionado aos desafios da Estratégia Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação e à Política de Inovação do ICTIM. Todas as demais exigências documentais podem ser acessadas no edital.

Os orientandos deverão encaminhar o descritivo do projeto, declarações, comprovantes e as demais documentações, em formato PDF, para o e-mail pic2023@ictim.com.br. Para o ano de 2023, as áreas de interesse são: formação de recursos humanos e vocações territoriais; compras públicas de inovação; aspectos legais e de ambientes de inovação; tecnologia da informação e inovação social; empreendedorismo social de base tecnológica; agricultura familiar e urbana, pesca e aquicultura; agroecologia; rede básica, cidadania e moeda social; saúde pública e cidadania.

A diretoria de Tecnologia do ICTIM realiza atendimento para esclarecimento de dúvidas às terças, quintas e sextas-feiras, das 9h às 16h. A sede fica na Rua Barão de Inoã, nº 80, no Centro. Outro caminho é enviar um e-mail para pic2023@ictim.com.br.

Cronograma de orientandos

Período de inscrição para a submissão dos projetos pelos alunos: 31/03/23 a 14/04/23

Homologação pelo CEAB e divulgação dos resultados parciais da seleção: 17/04/2023 a 19/04/2023

Divulgação dos resultados parciais: 20/04/2023

Recursos: 20/04/2023 a 24/04/2023

Homologação pelo CEAB e divulgação dos resultados finais da seleção: 25/04/2023 a 27/04/2023

Entrega de documentos: 28/04/2023 a 05/05/2023

Avaliação da documentação entregue e empenho das despesas: 08/05/2023 a 12/05/2023

Início previsto da bolsa com Assinatura do Termo de Outorga: 15/05/2023 a 19/05/2023