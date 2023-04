Taça Cidade de Maricá 2023 começa neste domingo

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, promove a partir deste domingo (09/04) a primeira rodada da Taça Cidade de Maricá 2023 de futebol. Mais de 50 equipes disputam o torneio nas categorias principal, master, sub-17, sub-15, sub-13, sub-11 e categoria futsal feminino, sendo os primeiros jogos no sistema de mata-mata. As competições acontecem aos domingos, nos dias 16, 23 e 30 de abril e nos dias 07 e 21 de maio, e a final será no dia do aniversário da cidade (26 de maio), a partir das 14h, no estádio de Cordeirinho.

Inicialmente os jogos serão realizados em oito campos da cidade e a final das categorias principal e master acontecerão no Estádio Municipal de Cordeirinho. Já o futsal feminino será realizado no dia 07/05, na Arena Flamengo.

“Falta pouco para começar e estamos todos muito confiantes na estrutura desse ano. Indiscutivelmente o futebol é o esporte mais popular no mundo e aqui em Maricá não é diferente. Serão quase dois meses envolvidos na Taça e o ponto alto, que é a final, será realizada no dia do aniversário do município no nosso Estádio de Cordeirinho. Contamos com a presença de todos na torcida!”, disse o secretário de Esporte e Lazer, Carlos Vagner Frauches.

Programação de domingo (09/04)

Campo do Ponta Negra F.C

15h - J. S. Fortes X Santos F.C

Campo da Amparo F.C, no Centro

15h – Figueirense F.C. X Silvado F.C.

Campo do E.C. Figueirense, no Caxito

15h – Areal F.C. X Coréia F.C.

Campo do São Pedro F.C, na Barra de Maricá

15h – Bambuí F.C. E.C. Maricá X E.C. Taquaral

Serviço

Taça Cidade de Maricá

Datas: dias 16, 23 e 30 de abril e nos dias 07 e 21 de maio

Horário: a partir das 15h