Hospital Roberto Chabo comemora 21 anos de fundação com aumento no números de cirurgias, atendimento e exames

O Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama, acaba de completar 21 anos de fundação. A data foi comemorada com bolo e o tradicional “Parabéns pra Você”. A unidade também comemorou o crescimento no número de cirurgias e procedimentos, instalação de novos equipamentos e obras de infraestrutura no seu centro de trauma.

Referência no atendimento a pacientes com múltiplos traumas para nove municípios da Região dos Lagos, o número de atendimento médico, procedimentos e cirurgias e exames de imagens e laboratoriais deu um salto nos últimos doze meses. As cirurgias de urgência e emergência também cresceram quase 40% em relação aos outros anos.

"Demos um salto de 17 mil para mais de 36 mil atendimentos. Atualizamos a gestão para garantir um atendimento ainda melhor, mais rápido e humanizado ao nosso paciente", garantiu o diretor-médico Mário Jorge Espinhara.

A unidade também realizou, no mesmo período, cerca de 20 mil exames de imagens, entre tomografia, raio x, ultrassonografia e ecocardiograma e quase 105 mil análises de laboratório. O hospital ganhou um novo e moderno aparelho de tomografia computadorizada.

O Hospital Estadual Roberto Chabo vai ganhar um novo Centro de Trauma. As obras estão em andamento. De acordo com o diretor administrativo da unidade, Walter Wilmer, o Centro de Trauma passará de nove para 16 leitos, e o número de vaga no CTI também vai aumentar.

"Estamos ampliando o hospital, uma unidade muito importante no atendimento de média e alta complexidade na Região dos Lagos. O investimento nessas obras vai evitar a transferência de muitos pacientes politraumatizados", explica o diretor.

O hospital conta com um ambulatório de pós-operatório. No setor, os pacientes são reavaliados por neurocirurgião, cirurgião geral, cirurgião pediatra, intensivista, cirurgião plástico, oftalmologista, bucomaxilofacial, cirurgião vascular e ortopedista. O hospital mantém hoje 83 leitos ativos, sendo nove de UTI.

O Roberto Chabo, que está sendo totalmente climatizado, recebe pacientes regulados dos municípios de Araruama, Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Casemiro de Abreu, Iguaba Grande, Rio das Ostras, São Pedro D’Aldeia e Saquarema.