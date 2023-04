Itaboraí: Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior conta com nova sala de estabilização

Na manhã do último sábado (01) foi inaugurada a nova sala de estabilização do Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior, no bairro Nancilandia, em Itaboraí. A sala de estabilização, ambiente importante para garantir assistência de pacientes críticos e graves, recebeu grandes ajustes. Além de ter sido modernizada com novos leitos, novos móveis, monitores multiparâmetros e outros equipamentos importantes para o atendimento médico, o espaço também passou a contar com dois aparelhos de ar condicionado e insumos indispensáveis para o tratamento dos pacientes da unidade.

O espaço, além de ter sido modernizado para oferecer melhores condições aos pacientes, foi desenvolvido com objetivo de garantir também materiais aos profissionais de saúde. Assim como afirmou o prefeito de Itaboraí Marcelo Delaroli, que estava presente na inauguração e ressaltou a importância da nova instalação e a eficiência do trabalho realizado pela Secretária Municipal de Saúde

‘’Quero parabenizar todos os profissionais que trabalham no Leal Júnior, equipes de Saúde, e ao secretário de Saúde, Hédio Mataruna, que trabalha de dia, de noite e em muitas madrugadas. Já é possível perceber o avanço e a transformação na Saúde. Hoje é mais uma vitória, estamos inaugurando uma sala importantíssima para o nosso povo. A gente sabe que tem que avançar muito na nossa cidade,mas o que a gente prometeu era trabalhar desde o primeiro dia e nós temos trabalhado. Não vamos descansar enquanto a gente não transformar toda a cidade de Itaboraí’’ parabenizou Marcelo

Prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli parabeniza profissionais da saúde | Foto: Divulgação

Além do prefeito, o secretário municipal de saúde Hédio Mataruna também presente na inauguração, agradeceu a equipe médica pelo desempenho diante da população Itaboraiense. ‘’Nós fizemos toda a parte de reforma na estrutura e de equipamentos, dando melhores condições para a equipe médica atender os usuários. Essa sala é chamada de ‘hora de ouro’, pois é nela que as pessoas entram entre a vida e a morte para serem estabilizadas e só depois irem para o CTI, semi-intensiva ou outro departamento” afirmou Hédio.

Vereadores e a a subsecretária de Urgência, Emergência e Gestão Hospitalar da SEMSA, Carla Paixão, também estavam presentes para prestigiar a nova conquista do município.