Chris Hemsworth, o Thor, pode estar perto da aposentadoria por risco de Alzheimer

Chris Hemsworth descobriu que tem alto risco de ter Alzheimer, doença que deteriora o sitema cognitivo e é conhecida principalmente por provocar a perda de memória. Conhecido pelo personagem Thor nos filmes da Marvel, o ator começou a desacelerar a carreira e pode estar perto da aposentadoria.

Hemsworth tem quatro projetos futuros, incluindo uma aparição no próximo filme Vingadores e uma cinebiografia assinada por Hulk Hogan. Mas, de acordo com o site Page Six, “ele não planeja assumir muitos papéis por causa do [seu alto risco de] Alzheimer”.

Aos 39 anos, o ator descobriu o grande risco de desenvolver a doença quando participou de uma série documental em 2022. Para a produção chamada 'Limitless', ele fez uma série de testes genéticos e um deles constatou que ele possui o gene APOE4 por parte de pai e mãe, o qual está associado ao desenvolvimento da doença.