Correios reajustam em 5,49% tarifas para envios de cartas

A alteração leva em consideração o acumulado do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), em 2022 - Foto: Divulgação

A partir desta segunda-feira (3), passa a valer o reajuste dos Correios em 5,4958% nas tarifas dos serviços postais e telegráficos nacionais e internacionais, líquido de impostos e contribuições sociais.

A alteração, publicada no Diário Oficial da União e assinada pelo Ministro das Comunicações, Juscelino Filho, leva em consideração o acumulado do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2022.

Pela correção, o envio de carta e aerograma nacional vai variar de R$ 2,45 para R$ 13,25, a depender do peso do pacote, em gramas. Já os serviços de telegrama nacional variam de R$ 10,29, quando enviado pela internet, a R$ 14,90, no caso de mensagem pré-paga enviada por uma agência dos Correios.

Enquanto isso, o envio de cartas e cartões postais internacionais variam de R$ 2 a R$ 147,90, na modalidade econômica, e de R$ 4,10 a R$ 229,50, quando há prioridade para a entrega do pacote. Os valores alteram de acordo com o peso e o país para o qual será remetido.