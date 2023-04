Idoso morre após ser atropelado em São Gonçalo

Um homem de aproximadamente 70 anos morreu após ser atropelado, na manhã desta segunda-feira (03), na rodovia RJ-106, próximo ao trecho conhecido como Curva do Vento, no Rio do Ouro, em São Gonçalo. Outro homem , de 39, também ficou ferido.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu na altura do km 5. Agentes informaram terem recebido acionamento por volta de 5h25. Ao chegarem ao local, já encontraram o idoso morto. A outra vítima foi atendida no local e liberada.

Oficiais da Polícia Rodoviária e Civil estiveram no local. A identidade da vítima fatal ainda não foi divulgada.