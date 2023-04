Acidente envolvendo "Vermelhinho" deixa motorista preso às ferragens em Maricá

Um acidente na noite deste domingo (2), envolvendo um ônibus da EPT, conhecido como "Vermelhinho", e um carro, deixou um homem preso às ferragens, na Avenida Maysa, na Barra de Maricá. A colisão aconteceu próximo à Ponte da Barra.

Por volta das 20h40, um carro tentou realizar uma ultrapassagem em alta velocidade, mas colidiu com o ônibus, capotando logo em seguida.

O motorista do carro ficou preso às ferragens do carro e teve que passar por um procedimento de desencarceramento do Corpo de Bombeiros. Ele foi encaminhado ao Hospital Municipal Che Guevara. O estado de saúde do motorista não foi informado.