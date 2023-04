São Gonçalo recebe ação para conscientizar sobre autismo na Praça Zé Garoto

A Praça Zé Garoto foi tomada por um mar azul em alusão ao Dia Mundial da Conscientização do Autismo, celebrado no dia 2 de abril. A Secretaria de Assistência Social realizou uma ação para levar informações à população e reduzir a discriminação e preconceito contra as pessoas que apresentam Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O prefeito Capitão Nelson fez questão de estar presente e falar sobre a importância da conscientização. Ele foi ao evento acompanhado do vereador Nelsinho, autor da lei que criou a carteirinha do autista no município.

“As pessoas precisam ter o conhecimento. Com acesso à informação, o preconceito é combatido. O trabalho que está sendo feito aqui hoje é importante demais. E esses profissionais fazem isso com muito amor”, disse o prefeito Capitão Nelson.

Durante o ato na Praça Zé Garoto, os profissionais da Assistência Social distribuíram panfletos informativos sobre o TEA, além de informar sobre os direitos dos autistas, promover atividades recreativas e pedagógicas.

No São Gonçalo Shopping, no bairro Boa Vista, funciona o Espaço Azul, que promove acolhimento humanizado, direcionando orientações que colaborem com o desenvolvimento da pessoa com TEA.

O projeto Caravana de Arte e Lazer, desenvolvido pela Fundação de Artes, Esporte e Lazer (Faesg), levou brincadeiras lúdicas, atividades esportivas e artísticas, oficinas de pintura e desenhos, pintura facial, aulas de dança, além de barraquinhas de algodão doce, cachorro quente e pipoca.

Os pais e as crianças aprovaram o dia de diversão. A professora Jéssica Damasceno, de 31 anos, descobriu recentemente que o filho Davi Lucca, de 2 anos, tem TEA. Ela compareceu ao evento a convite da terapeuta do filho.

“A gente sempre notou que o Davi tinha uma forma de aprender diferente das outras crianças. Há uns seis meses descobrimos que ele é autista. Iniciamos as terapias necessárias para o melhor desenvolvimento dele. E soube do evento de hoje pela terapeuta ocupacional dele. Estou surpresa e feliz porque ele está reagindo muito bem”, disse.

André Luiz Menezes, de 14 anos, tem autismo e estava aproveitando todas as brincadeiras oferecidas pela Caravana de Arte e Lazer. Ele ainda fez um pedido especial.

“Eu estou adorando. Eu já fui no pula-pula, já fiz desenho na minha mão. Eu queria que tivesse mais dias assim com festa. Tem brinquedo e lanche. Parece uma festa de aniversário”, disse.