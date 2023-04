Abril Azul: Espaço Crescer tem programação especial no mês da conscientização do autismo

Abril é o mês que psicólogos e terapeutas do mundo todo trazem à tona os questionamentos e a conscientização sobre o autismo. O Espaço Crescer, referência no tratamento e terapias para pessoas com o Transtorno Espectro Autista (TEA) em Niterói, preparou um mês inteiro de atividades nas áreas de gastronomia, arte (exposição) e cinema. A programação teve início no sábado com um piquenique no jardim do Solar do Jamebeiro, no Ingá e uma caminhada com familiares de pessoas com TEA, seguindo da Praia de Icaraí ao MAC, na manhã de domingo, que reuniu centenas de voluntários. Os próximos eventos acontecerão nos dias 03, 18 e 26 de abril.

A partir desta segunda-feira (03), as crianças vão colocar a mão na massa em uma oficina de pizzas, realizada no restaurante Abbraccio, no Plaza Shopping Niterói, com direito à degustação e claro, muita diversão. A atividade brincadeira de cheff Piccolino Pizzaiolo seguirá até quinta (6), das 15h às 17h. Já no dia 18, a Exposição de desenhos de Bárbara Nunes com o tema: “O que é o autismo”, acontecerá no 3º piso do Plaza Shopping, das 10h às 22h e será aberto ao público do shopping. A neuropsicóloga Wanessa Berba, que é fundadora do Projeto Integra TEA e idealizadora das ações comentou sobre a iniciativa, desta última, em especial:

"A Bárbara é uma menina que chegou aqui com dois anos ainda sem diagnóstico. Ela era uma criança não verbal, que graças a uma intervenção precoce desenvolveu a linguagem, se relaciona com seus pares e acompanha a turminha da escola. Um de seus pontos fortes é o desenho. Os desenhos são muito expressivos e os pais percebendo o talento da filha, a matricularam em um curso de desenho e criaram suas redes sociais. Os desenhos impressionam em cada detalhe. O avanço da Bárbara foi enorme e esta exposição além de conscientizar aos demais sobre o autismo, é também um presente para nós", revelou Berba.

E para fechar o “Mês Azul”, o Espaço Crescer preparou uma sessão de cinema especial e gratuita, adaptada para o público TEA do filme “Super Mário Bros”, que acontece no dia 26, às 19h, no Cinemark Plaza Shopping, para pacientes do Projeto Integra TEA e familiares.

A programação é oferecida de forma gratuita e conta com o apoio de empresas parceiras da cidade, como a Unicred, Plaza Niterói, Bibi, Criamigos, Ri Happy, Fboas, Fom, Inventando Moda, Giselle Gomes Fotografia e Fantasticamente Store.

Desde 2021, famílias de baixa renda selecionadas ao Projeto Integra TEA, recebem de forma gratuita, tratamentos voltados para a psicologia, a fonoaudiologia e terapia ocupacional.