'Bibi Perigosa', traficante apontada como chefe de facção criminosa do Rio Grande do Norte, é presa no Rio

A Polícia Civil do Rio de Janeiro, por meio da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), prendeu a chefe de uma facção criminosa de tráfico de drogas que atua no Rio Grande do Norte. Conhecida como "Bibi Perigosa", Andreza Cristina Lima Leitão, de 31 anos ,é apontada como responsável por uma série de ataques ocorridos em Natal, em março deste ano, que aterrorizaram a capital daquele estado.

Por meio de um trabalho de inteligência e monitoramento, a traficante foi capturada, neste domingo (02/04), em Campo Grande, Zona Oeste da capital do Rio, depois que saiu do Complexo da Penha, na Zona Norte, onde estava escondida. Contra ela foi cumprido um mandado de prisão.

Segundo as investigações, a criminosa se abrigou em comunidades fluminenses dominadas pelo Comando Vermelho depois dos ataques terroristas promovidos no Rio Grande do Norte, que incluíram assassinatos, roubos em série, depredação de prédios públicos e incêndios de veículos e residências.

De acordo com a DRE, a mulher assumiu o comando da facção após a morte do seu companheiro, em setembro de 2016. Ela é considerada uma das maiores traficantes do Rio Grande do Norte e acumula vários processos na Justiça por tráfico de drogas, organização criminosa e pelos ataques ocorridos no mês passado.