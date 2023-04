Prefeitura de Maricá alerta para ressaca que atinge a orla da cidade

Um jovem de 19 anos foi resgatado por volta das 6h, na altura da Rua 70, na praia de Itaipuaçu, com auxílio de um helicóptero do Corpo de Bombeiros - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Maricá informa que a forte ressaca que atinge a orla da cidade mobilizou agentes das secretarias de Proteção e Defesa Civil e de Trânsito e Engenharia Viária (Sectran) neste domingo (02/04).

Um jovem de 19 anos foi resgatado por volta das 6h, na altura da Rua 70, na praia de Itaipuaçu, com auxílio de um helicóptero do Corpo de Bombeiros. Ele estava consciente e não precisou de atendimento médico.

Na Barra de Maricá, o trecho da orla entre as ruas 9 e 13 foi interditado pela Sectran devido às ondas do mar chegarem até a pista. A via vai permanecer interditada até que haja condições seguras de tráfego. Agentes da Defesa Civil também sinalizaram toda a extensão da orla com bandeiras vermelhas, alertando sobre o risco, que devem ser respeitadas.

As equipes permanecem de prontidão 24 horas no centro operacional e podem ser acionadas pelos telefones 199, 2637-1999 ou pelo WhatsApp (21) 97000-5782.

Recomendações

Neste período, a recomendação da Defesa Civil é que ninguém se aproxime da faixa de areia, pois as ondas estão chegando até o calçadão e oferecem perigo extremo de acidentes, podendo até mesmo arrastar transeuntes. É necessário também evitar selfies e a circulação com crianças na orla.

Previsão do tempo

A previsão do tempo para esta segunda-feira (03/04) em Maricá é de céu nublado passando a parcialmente nublado no fim do dia, com chuva fraca a moderada, isolada, entre a tarde e a noite. Os ventos estarão variando de fracos a moderados. A temperatura mínima prevista é de 21° e a máxima de 27°.

A Marinha do Brasil emitiu um alerta de ressaca que prevê ondas entre 2,5 e 3 metros de altura até as 9h da próxima terça-feira (04/04).