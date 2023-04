Ciclone-bomba agita mar de Itacoatiara e surpreende banhistas

A Praia de Itacoatiara, na Região Oceânica de Niterói, registrou ondas gigantes neste domingo (2). O mar agitado é consequência de um ciclone-bomba que chegou ao estado do Rio neste final de semana, levando surfistas em peso para o mar de uma das mais famosas praias da Cidade Sorriso.

Banhistas que estiveram presentes neste domingo em Itacoatiara puderam presenciar a força do mar. Uma das ondas chegou até a ultrapassar a famosa pedra que fica próxima à Prainha, cobrindo a rocha e criando uma espécie de cascata no local, surpreendendo quem estava aproveitando o dia de praia.

Autor: Reprodução/Redes Sociais

Apesar do evento atrair curiosos, os salva-vidas ficaram bem alertas para o perigoso que envolve as ondas gigantes. Elas têm tamanha força, que podem chegar a derrubar a arrastar banhistas para o mar.

Segundo a Marinha do Brasil, os avisos de mar muito agitado permanecem até a manhã desta segunda-feira (3), com redução da periculosidade ao longo do dia.