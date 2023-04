Influenciadora é casada com dois homens e diz não ter mais depressão

Uma influenciadora digital do Ceará entrou em um acordo com o seu marido e assumiu o relacionamento com outro homem, na cidade de Fortaleza. O "trisal" tem quatro filhos, sendo as duas mais novas de cada um dos homens com a mulher.

Larissa, conhecida como Lary Ingrid, 27 anos, conta que as vantagens incluem mais pessoas para desempenhar as tarefas domésticas.

"Não tenho mais depressão, não tenho mais tempo para ter depressão. São maridos", disse.

Ela explica que abriu o relacionamento com Ítalo, de 25 anos, o primeiro companheiro, e, assim, começou um romance com João, 18, que já conhecia desde a infância.

A mulher entrou em um acordo com os homens, que não viram problema em manter a relação.

O primeiro marido, tem boa relação com o outro e considera como filha a menina que Larissa teve com ele.