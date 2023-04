Temperaturas amenas e pouca chuva: Confira a previsão do tempo para a semana

As chances de chuva aumentam na quinta-feira (6) - Foto: Divulgação

A mudança de tempo da última semana trouxe temperaturas mais amenas para São Gonçalo e Niterói e, de acordo com o Climatempo, elas devem se manter pela próxima semana. A temperatura pode variar entre 24º e 25ºC, em Niterói, e 23º e 26ºC, em São Gonçalo, nos próximos dias.

A segunda-feira (3) será um dia de sol, com umidade média e temperaturas de 20º a 27º nas cidades. As chances de chuva são baixas, com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. A noite tem poucas nuvens.

A terça e a quarta seguem com sol e nuvens durante o dia. Há baixas probabilidade de chuvas isoladas à tarde e à noite, nas duas cidades.

Já na quinta-feira (6), a umidade aumenta e a probabilidade de chuva chega a 90% em Niterói e São Gonçalo. Os termômetros variam entre 22º e 31º.

Na sexta-feira e no sábado, o tempo chuvoso se mantem e as temperaturas variam de 22º a 28.