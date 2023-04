Morre Dona Maria Aparecida, mãe do cantor Daniel, aos 82 anos

Neste sábado, 1º de abril, morreu Maria Aparecida Cantador Camillo, mãe do cantor Daniel, aos 82 anos. A confirmação foi feita pelo cantor em seu Instagram. A causa da morte não foi revelada.

"Poxa, que momento difícil! Sabemos que pela lei natural da vida um dia poderemos passar por isso, mas nunca acreditamos que esse dia vai chegar! A mãe que abdicou da sua vida para cuidar do Gil meu irmão mais velho e de todos nós, um ser humano que me faltam adjetivos para descrever como a Sra. foi especial! Exemplo de mulher! Que até o último instante me ensinou a ser o que sou! É muito difícil saber que não vou mais ter aquele colo, aquele abraço, aquela palavra de conforto de carinho, aquele eu te amo! Eu sempre disse que a Sra. pra mim é uma santa, e continuará sendo! Vai com Deus! Te amo."", escreveu o artista.

Maria deixa o marido, Zé Camillo, e quatro filhos, Daniel, Amaury, Dü e Gil.