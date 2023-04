Jovem sobrevivente de acidente que vitimou família recebe alta

O jovem Christhian Lima Correa, de 16 anos, único sobrevivente da família que estava no carro que colidiu com carreta em Guapimirim, na Baixada Fluminense, recebeu alta neste sábado (1º). Ele ficou 15 dias internado no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), em Saracuruna.

Com uma melhora no seu quadro, na última terça-feira (28), o adolescente deixou o Centro de Terapia Intensiva (CTI) e foi transferido para a enfermaria. Foi neste momento que sua avó dele, Valéria Corrêa, contou sobre o falecimento de seus pais e dos seus cinco irmãos.

Segundo a direção do hospital em que Christian passou as duas últimas semanas internados, ele teve politrauma grave decorrente do acidente, mas apresentou uma ótima evolução clínica neste período.

O jovem está andando com certa limitação e ainda deve retornar ao HMAPN para reavaliações médicas e retirada do dreno abdominal.