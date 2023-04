Brasilândia ganha praça completamente reformada

O momento tão esperado finalmente chegou para os moradores do bairro Brasilândia e região. Nesta sexta-feira (31), a Prefeitura de São Gonçalo entregou as obras de reforma da Praça do Coroado, uma área de lazer que foi completamente reformulada através do programa Praça Renovada. Esta sexta-feira foi de muita alegria e lazer para as famílias, que lotaram a praça para aproveitar o fim de tarde.

As obras tiveram início no final do ano passado e mudaram completamente a praça. São intervenções específicas levando em consideração as características originais e de acordo com as demandas dos moradores.

“É uma satisfação imensa estar entregando mais uma praça para o povo gonçalense. E vou dar uma notícia boa para todos vocês aqui: daqui a uma semana nós vamos iniciar a substituição de todas as lâmpadas comuns por lâmpadas de led aqui no bairro da Brasilândia”, disse o prefeito Capitão Nelson, durante a entrega da Praça do Coroado, revelando em primeira mão mais um bairro que será beneficiado pelo programa Ilumina São Gonçalo.

Para esta obra, foram trocados os pisos, instalados novos alambrados e arquibancadas. Também foram instalados novos brinquedos para as crianças e uma academia ao ar livre. Tudo isso em um ambiente agradável, com novo paisagismo feito com diferentes espécies de flores, plantas, além de uma área reservada para piquenique. Um grande sucesso entre os jovens nesse primeiro dia da nova Praça do Coroado foi o futmesa, que teve uma mesa instalada ao lado da quadra de futebol.

“Agradecemos a Deus por essa oportunidade em estar celebrando mais uma conquista para nossa cidade de São Gonçalo. O projeto Praça Renovada é fruto de muito planejamento. Quando eu ainda estava secretário de Gestão Integrada e Projetos Especiais, fizemos uma parceria com a Secretaria de Conservação, para elaborar um plano para recuperar as praças da nossa cidade, para que os gonçalenses não precisem sair da cidade para buscar uma opção de lazer”, disse o deputado estadual Douglas Ruas, que prestigiou a entrega da praça, junto ao vice-prefeito Sérgio Gevú, ao secretário de Conservação, Edson Leal, ao deputado federal Altineu Côrtes e ao vereador Lucas Muniz.

O campo novinho, feito em grama sintética, sem dúvidas foi o destaque dessa entrega. Todos aguardavam ansiosos a abertura dos portões e o prefeito Capitão Nelson foi o primeiro a cobrar um pênalti no local, que rapidamente foi tomado pelas crianças e adolescentes de todas as idades.

O fim de semana foi antecipado para as crianças que foram à Praça do Coroado, com toda a diversão proporcionada pela Caravana de Arte e Lazer, da Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faesg), com muita recreação, dança, brincadeiras e personagens vivos. Para repor as energias gastas nas brincadeiras um delicioso lanche com pipoca, algodão doce, cachorro quente e guaraná natural.

A Camerata da Orquestra Municipal de São Gonçalo abrilhantou a tarde com clássicos populares que agradaram a todas as idades, com samba, pop e sucessos que marcaram gerações.

Mesmo com uma praça lotada e grande movimento, a Secretaria de Conservação manteve tudo limpo durante todo o evento, com uma equipe dedicada e distribuída em todas as partes da área de lazer. A Guarda Municipal atuou na organização do perímetro e do tráfego e os policiais militares do São Gonçalo Presente deram apoio à segurança dos moradores que foram se divertir.

“Dá pra ver que a praça melhorou muito. Academia nova, brinquedos pras crianças e até um campo com grama sintética, isso pra comunidade é de muito valor”, disse o funcionário público George Luiz.

Mais praças reformadas

O Praça Renovada está em fase de execução nas praças dos bairros Laranjal, Itaúna, Gradim, Vila Três e Jóquei, que, em breve, receberão um espaço de lazer totalmente reformado.