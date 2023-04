Brownie: a sobremesa que mudou a vida de gonçalenses

Criado nos Estados Unidos e amado pelos amantes de chocolates mundo afora. Denso, intenso e cremoso. Úmido por dentro e com uma casquinha craquelada perfeita por fora. A forma de fazer brownies mudou ao longo dos anos e é alterada de região para região, mas em todos os pontos do mundo as características para considerar um brownie perfeito são as mesmas: as descritas acima. E, com receitas distintas e resultados semelhantes, gonçalenses viram no doce americano a chance de mudar de vida e construir um caminho de sucesso.

Gabriele e Yan | Foto: Filipe Aguiar

O casal Gabriele Rodrigues da Silva, de 22 anos, e Yan Alvarenga de Oliveira, de 22, mergulhou no mundo dos brownies quando resolveram casar. Para pagar a festa de casamento dos sonhos, o casal, que está junto desde os 17 anos, passou a produzir e vender, de 'porta em porta', a iguaria americana.

"Ela fazia e eu ia vendendo pelos comércios. Ouvi muito não. Ouvi muitas palavras de desânimo, e ouvi muita gente dizendo que casar era loucura. Mas, graças a Deus, aos que nos cercam, e a venda dos nossos brownies, conseguimos realizar nosso sonho e o nosso casamento foi melhor do que imaginávamos", contou Yan.

O casal, que conseguiu realizar o sonho de casar, hoje busca realizar outro desejo: o de terem uma empresa de brownies.

Atualmente, Yan já conta com ajuda na hora de vender. O casal contratou um revendedor ambulante e contam com diversos pontos de vendas fixos, em comércios de São Gonçalo.

O casal, que conseguiu realizar o sonho de casar, hoje busca realizar outro desejo: o de terem uma empresa de brownies | Foto: Filipe Aguiar

Recheados com doce de leite, brigadeiro ao leite ou brigadeiro de leite em pó, o brownie da @mmeubrownie é intenso e ‘chocolatudo’. Vendido por R$5, o produto tem preço especial para encomendas em grande quantidade. Confira todos os detalhes no Instagram da marca.

Mas, se o brownie foi o "pontapé" para iniciar a família de Yan e Gabriele, na vida de Fabiano Pereira, do Brownie do Abençoado, o doce foi o responsável por unir ainda mais ele, o irmão e a mãe.

Fabiano Pereira | Foto: Filipe Aguiar

Formado em Petróleo e Gás, abençoado, como é conhecido, foi, junto com o irmão, criado somente pela mãe. Mas a situação financeira apertada não impediu que ele e o irmão estudassem. Contudo, após anos de formado e atuando na sua área profissional Fabiano ficou desempregado.

Seu irmão, professor de história, que era apaixonado por gastronomia, colocou a mão na massa para ajudá-lo.

Criado nos Estados Unidos e amado pelos amantes de chocolates mundo afora | Foto: Filipe Aguiar

"Ele fazia os brownies e antes de ir trabalhar deixava na minha casa para eu cortar, rechear e embalar. Minha mãe me ajudava a fazer os recheios e eu ia para a rua vender", e aí, de empresa em empresa, oferecendo o doce e falando da palavra de Deus, Fabiano foi ganhando espaço e passou a ser reconhecido. Ele aprendeu a receita com o irmão e começou a "andar" sozinho. Mas, quando precisa, é a família que o ajuda, claro.

Como sempre, o brasileiro melhora o que já é bom, e ele pegou o bolinho denso e intenso e acrescentou recheios leves e frescos, batizados por ele de sabores verão.

E foi assim, com um toque de autenticidade e muito sabor, que o Brownie do Abençoado ganhou sabores de maracujá, limão, frutas vermelhas, morango, e outras frutas. Claro, ele também produz recheios tradicionais como doce de leite e brigadeiro, mas a aposta da marca deu muito certo e o cítrico do recheio com a intensidade característica do cacau ‘casaram’ perfeitamente.

Fabiano oferece o brownie no formato padrão, cortado em quadrado, por R$3. Mas, a empresa produz tortas, fatias e muitos outros formatos de brownies.

Fabiano oferece o brownie no formato padrão | Foto: Filipe Aguiar

"Eu sei que meu preço é o mais barato do mercado na região. Mas eu sempre trabalhei para conseguir oferecer um produto de qualidade com um preço baixo", contou o empreendedor, que também vende seus produtos de porta em porta.

Mas, se Yan preferia oferecer ao público dos estabelecimentos comerciais, Fabiano busca os funcionários das empresas, que visita semanalmente.

"Deus tocou no meu coração que eu deveria fazer degustação. Pois meu preço sendo baixo, a pessoa até ia comprar um. Mas, depois que eles comem a prova, sempre compraram mais. Eu sou a prova que o que é oferecido de bom grado e com amor, Deus multiplica e o que eu gasto para produzir a degustação, eu recupero em vendas", contou.

Assim como o casal, Fabiano também tem um sonho. Ele deseja e trabalha para que o brownie seja a ponte para a abertura de uma cafeteria. E para realizar tal conquista, o profissional aceita encomendas para eventos e roda diariamente diversos pontos de São Gonçalo com seus doces.

Mas, você também consegue encontrar o Abençoado nas redes sociais e pode tirar todas as dúvidas no Instagram da marca @browniedoabencoado.

Dos recém-casados ao jovem Abençoado, o brownie mudou a vida dos gonçalenses e é adorado pela maioria da população. Vale a pena conferir a produção de ambas as marcas.