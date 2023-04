Crimes contra a vida e contra o patrimônio têm redução em São Gonçalo

São Gonçalo registrou redução nos crimes de homicídios dolosos (intencionais). Em fevereiro, a diminuição foi de 20.83% em comparação com o mesmo período de 2022. Foi o menor valor para o mês dos últimos 20 anos. De acordo com o Instituto de Segurança Pública (ISP), responsável por divulgar os números relativos à segurança pública, os indicadores estratégicos apontam queda da criminalidade no município na comparação do primeiro bimestre deste ano com o mesmo período de 2022. Além disso, aumento de prisões em flagrante, recuperação de veículos e desobstrução de ruas.

No primeiro bimestre deste ano, os crimes contra o patrimônio tiveram queda em relação ao mesmo período de 2022. Os roubos de veículos apresentaram redução de 17,8% - esse é o menor número para o mês de fevereiro desde 2006. Já o roubo de cargas caiu 61.11%, menor número para fevereiro desde 2009.

Os crimes contra a vida e de letalidade violenta (que inclui homicídio doloso, roubo seguido de morte, lesão corporal seguida de morte) também apresentaram redução, sendo de 20.83% para homicídio doloso e 7.89% para letalidade violenta.

" Iniciar o ano trazendo bons resultados na área de segurança pública é mostrar para nossa população que não trabalhamos com números, trabalhamos com vidas. A segurança de cada morador importa para nossa gestão. Hoje estamos colhendo os frutos do investimento feito em equipamentos tecnológicos e de pessoal na área. Além disso, precisamos destacar o trabalho integrado feito pelas polícias Militar, Civil e o Segurança Presente, que estão em sintonia com nosso comando de continuar tornando São Gonçalo uma cidade mais segura destacou o governador Cláudio Castro.

"A segurança de cada morador importa para nossa gestão", explicou Castro | Foto: Luís Alvarenga

Outros índices que se destacam são os de prisões em flagrante e recuperação de veículos, que obtiveram aumento de 5,2% e 9,4%, respectivamente. De janeiro a fevereiro deste ano, os policiais do 7º BPM (São Gonçalo) efetuaram 222 prisões em flagrante e apreenderam no município 50 armas de fogo - 6 fuzis, 34 pistolas e 10 revólveres.

Com ações de patrulhamento ostensivo e abordagem cidadã, a Operação São Gonçalo Presente, integralmente custeada pelo Governo do Estado, já reduziu em 62,50% a soma total dos delitos de roubos de veículos e de rua, no período de 2022 a 2023.

"A chegada do São Gonçalo Presente foi um divisor de águas na segurança pública da nossa cidade. Esse programa somado ao trabalho do 7° BPM e das delegacias estão mudando aos poucos a realidade. Espero que esse trabalho avance cada vez mais para garantir o nosso direito de ir e vir"relatou Douglas Carvalho, morador de São Gonçalo.

Ruas recuperadas pelo Estado

Diariamente, são realizadas operações para retirada de barricadas em vias públicas de São Gonçalo. Só esse ano já foram desobstruídas 403 ruas de bairros da cidade. As ações visam garantir o direito constitucional de ir e vir dos cidadãos e permitir o tráfego de veículos de serviços públicos, trazendo mais segurança aos moradores.