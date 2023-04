São Gonçalo promove ações para conscientizar sobre autismo

No dia 2 de abril é comemorado em todo o mundo o Dia Mundial de Conscientização do Autismo instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) - Foto: Divulgação

Neste dia 01 de abril, às 10 horas, acontecerá a Caminhada pela Conscientização do Autismo, na Rua Coronel Moreira César, no Centro, em São Gonçalo. O grupo se reunirá em frente ao INSS e caminhará até a Praça Luiz Palmier (Praça da Marisa). O ato marca o Dia Mundial de Conscientização do Autismo instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU), comemorado no dia 02.

O objetivo desse evento é chamar atenção da sociedade para a questão do Transtorno do Espectro Autista (TEA). Os corpos autistas ainda são estranhados pela sociedade, falar sobre o tema é a principal ferramenta para quebrar essa barreira social. Uma forma de atuar é colocando as pessoas no espectro e apoiadores da causa na rua.

O Transtorno do Espectro Autista afeta cerca de 70 milhões de pessoas no mundo, sendo aproximadamente dois milhões de casos no Brasil. De cada 160 crianças no mundo, uma tem autismo. Esses dados são da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Ação de conscientização

Também no dia 02, a Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Assistência Social, vai realizar uma ação de conscientização na Praça Estephânia de Carvalho (Praça Zé Garoto), neste domingo (2), às 14h.

“Entendemos a importância de levar informação sobre o Transtorno do Espectro Autista para toda a sociedade e por isso vamos promover esse ato. A ideia é conscientizar as pessoas, mostrar que os autistas precisam de respeito e empatia. Sou mãe de autista e luto para que todos possam ocupar seus lugares no convívio com a sociedade e que a inclusão seja cada vez mais forte na cidade de São Gonçalo”, disse a coordenadora do Espaço Azul, Roberta Maia.

O Espaço Azul, que fica no São Gonçalo Shopping, no bairro Boa Vista, promove acolhimento humanizado, direcionando orientações que colaborem com o desenvolvimento da pessoa com Transtorno do Espectro Autista.

Durante o ato na Praça Zé Garoto, os profissionais da Assistência Social vão distribuir panfletos informativos sobre o TEA, além de informar sobre os direitos dos autistas, promover atividades recreativas e pedagógicas.

O projeto Caravana de Arte e Lazer, desenvolvido pela Fundação de Artes, Esporte e Lazer (Faesg), será realizado durante a ação, levando brincadeiras lúdicas, atividades esportivas e artísticas, oficinas de pintura e desenhos, pintura facial, aulas de dança, além de barraquinhas de algodão doce, cachorro quente e pipoca.

Serviço:

Ato pelo Dia Mundial da Conscientização do Autismo na Praça Estephânia de Carvalho (Praça Zé Garoto), domingo (2), às 14h.