Família busca informações sobre morador de Itaboraí desaparecido há dois meses

A família de Adriano da Silva Melo, de 35 anos, morador do bairro Visconde de Itaboraí, em Itaboraí, busca por informações sobre o seu paradeiro. O rapaz desapareceu há dois meses.

De acordo com a irmã de Adriano, Adriana Melo, "ele foi visto pela última vez no dia 27 de janeiro, quando foi à casa da namorada, no aniversário dela. Ele ficou por pouco tempo no local e logo voltou para casa".

Ainda segundo a irmã, a família ficou sabendo do desaparecimento através de informações que a namorada dele passou sobre o dia do ocorrido.

"Eles ficaram se falando por vídeo chamada, quando ela ouviu um barulho e a tela do celular ficou toda preta, logo em seguida foi bloqueada por ele no whatsapp", disse Adriana.

"Posteriormente, ao chegar na casa do meu irmão, ela percebeu que a porta estava aberta, mas ele já não se encontrava no local, assim como seus pertences", conclui.

Nos últimos dias, algumas testemunhas afirmaram tê-lo visto em Alcântara e na Praça do Zé Garoto, em São Gonçalo. Mas nenhuma informação foi confirmada e ele ainda não foi localizado.

Quando foi visto pela última vez, no final do mês de janeiro, Adriano da Silva Melo estava de calça comprida, camisa branca e boné rosa.

A família realizou o registro do desaparecimento na polícia e solicita que quem tenha qualquer informação entre em contato com o número (21) 991917994.